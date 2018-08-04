Гаттузо – о трансферах Кальдары и Игуаина: Я счастлив

Главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо поделился мнением о трансферах защитника Маттиа Кальдары и нападающего Гонсало Игуаина из Ювентуса.

"Я счастлив. Игуаин и Кальдара – очень важные игроки. Маттиа – интересный молодой футболист, а о качестве Гонсало мы все прекрасно знаем. Однако мы – команда. Нужно сделать все, чтобы новые игроки чувствовали себя как дома и чувствовали себя частью коллектива. Тогда не будет никаких сомнений в том, что они помогут нам успешно провести важный сезон.

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Милан – команда, которая имеет желание работать и никогда не сдается. Думаю, Игуаин может помочь нам сделать скачок в качестве игры", – цитирует Гаттузо Football Italia.