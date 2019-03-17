Гаттузо – о миланском дерби: Интер не умер и не похоронен

Главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями накануне матча 28 тура Серии А против Интера.

"У каждого дерби своя история, и не стоит вспоминать то, что было раньше. Надо уважать соперника, но пытаться играть в свою игру, не теряя при этом голову. Ставки в этом матче будут очень высоки – место в зоне Лиги чемпионов, поэтому надо быть собранными.

Гаттузо избежал дисквалификации на дерби с Интером

В таких матчах многое зависит от самих футболистов. Я, как тренер, могу повлиять на ход матча процентов на 30-40, а остальное зависит от настроения, дисциплины и мастерства игроков. На матчи такого ранга не надо никого настраивать, даже те, кто не участвовал в подобных поединках, понимают его значение. И здесь главное – справиться с волнением.

Я не очень хорошо знаком с ситуацией в раздевалке Интера, о которой все сейчас так много говорят. Но я знаю, что перед дерби все забывается. Не стоит недооценивать соперника, он еще не умер и не похоронен.

Міланське дербі, повернення Зідана, сексуальний футбол у Севільї та Ле Класіко на берегах Сени: топ-5 матчів євровікенду

Вспомните, что было после поражения Ювентуса от Атлетико. Как только не ругали Аллегри и игроков, однако в ответном матче все перевернулось с ног на голову. Поэтому не надо из отдельных неудач формировать мнение о возможностях команды", – цитирует Гаттузо пресс-служба Милана.