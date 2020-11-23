"Честно говоря, было бы большим удовольствием победить их.

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Я наблюдал за матчем Ливерпуля против Лестера, и они, очевидно, сейчас переживают свой лучший отрезок сезона. Достижение хорошего результата на Энфилде было бы уместным для продолжения нашего пути в Лиге чемпионов и принесло бы нам огромное удовольствие", – цитирует алленаторе "Богини" Football Italia.

К слову, поединок Ливерпуль – Аталанта состоится в среду, 25 ноября. Начало матча в 22:00. В данный момент "красные" лидируют в группе D (9 очков), а бергамаски делят 2-3 места с Аяксом (по 4 пункта).

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