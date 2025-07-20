"Я немного волнуюсь. Были некоторые трудности с трансферами, мы отстаем от графика, и теперь нам нужно наверстать упущенное. При таких обстоятельствах это непросто. Я ожидаю усиления, потому что владельцы выразили свою готовность.

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Нам нужно ускориться. Мы знаем игроков, которых хотим подписать: все они молодые, живые и сильные. Я уверен, что клуб упорно работает над тем, чтобы заполнить пробелы, и что Массара упорно работает над соблюдением графика. Я понимаю требования трансферного окна, но чемпионат начинается через месяц.

Дибала еще не демонстрирует лучших результатов, но он подал мне хорошие сигналы. Все дали мне эти сигналы, и впечатления были хорошими. Пеллегрини? Понадобится немного времени, чтобы снова его увидеть на поле, тогда как Довбик просто страдает от растяжения мышц и будет тренироваться во вторник", – приводит слова Гасперини La Gazetta dello sport.

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