"Трансферное окно закрылось, и остались такие игроки, как Довбик, Пеллегрини и Бальданци, и теперь я должен их вернуть. Все трое должны сейчас очень хорошо выступить. Это все, что для меня важно сейчас, когда трансферное окно закрыто. Нам нужно получить от них максимум в следующих матчах.

Артем не вышел на поле против Торино, потому что ситуация была другой, хотя мы не заслуживали поражения, я знаю, что мы играли плохо. Мы плохо подготовились, сборники прибыли поздно, и мы играли ниже своего уровня.

Завтра я хочу увидеть команду, которая играет лучше во всех аспектах, но критика за поражение кажется преувеличенной. Недостаточно голов? Все играют в атаке, это не только вина нападающих. Поэтому всем придется лучше выступать, начиная с обороны. Иначе все было бы слишком легко", – приводит слова Гасперини La Gazzetta dello Sport.

Напомним, матч между Ромой и Лацио состоится завтра, 21 сентября. Начало встречи в 13:30 по киевскому времени. К слову, Артем Довбик не играл в последнем матче римлян против Торино (0:1).

