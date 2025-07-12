Гасперини вынес вердикт Довбику – украинец сменит игровой номер в Роме
Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини верит в форварда Артема Довбика.
Рома летом сменила Клаудио Раньери на Джан Пьеро Гасперини. Судьба Артема Довбика в команде зависела от нового тренера.
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Как сообщает Romapress со ссылкой на Il Tempo, 67-летний специалист считает украинского форварда ключевым игроком атакующей линии. Гасперини сделает ставку на Довбика в сезоне 2025/26. Во время первых дней на сборах, итальянский специалист требовал от нападающего максимальной самоотдачи и добился этого.
Чтобы символизировать начало новой эры, Довбик сменил игровой номер с 11-го на 9-й после ухода Тэмми Абрахама. Это жест – желания взять на себя новые обязанности.
Во время межсезонных сборов Артем работает над преодолением проблем с коленом, которые мешали ему в конце сезона. Гасперни уверен, что при правильной поддержке и хорошей форме Довбик сможет превзойти свои прошлогодние результаты.
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