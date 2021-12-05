Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини после победы над Наполи (3:2) оценил перспективы своей команды в борьбе за чемпионство в Серии А.

"Я знаю, что люди говорят об этом, но реальность такова, что мы никогда не возглавляли таблицу. Никогда. Вот когда это произойдет, тогда я скажу, что мы претендуем на Скудетто.

Малиновский: Скудетто? Нет, нет, нет

Интер шел на первом месте, Наполи, Милан... Максимум, чего мы добивались – в прошлом сезоне несколько туров занимали второе место. Но мы никогда не лидировали. И как команда может бороться за чемпионство, если она никогда не была лидером?

Нет, мы ни от чего не отказываемся, но это просто факт. Мы отстаем от первого места на четыре очка, и это достаточно много, учитывая идущих впереди нас", – цитирует Гасперини Football Italia.

Напомним, в крайнем матче Серии А Аталанта на выезде одолела Наполи, а первый гол роскошным ударом забил Руслан Малиновский. После 16-ти туров бергамаски идут в турнирной таблице четвертыми, набрав 34 очка. От лидера первенства – Милана – их отделяет всего 4 пункта.

Аталанта эффектно победила Наполи и включилась в борьбу за скудетто – Малиновский с классным голом и лучшей оценкой