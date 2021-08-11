Полузащитник Йосип Иличич будет выступать за Аталанту и в новом сезоне.

Словенец решил остаться в Бергамо еще как минимум на один сезон, информирует сайт Джанлуки Ди Марцио.

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Летом Иличича активно сватали в Милан, однако разговор с Джан Пьеро Гасперини серьезно повлиял на ветерана. Тренер Аталанты заверил, что 33-летний хавбек сохранит ведущую роль в команде. Действующий контракт игрока рассчитан еще на два года.

К слову, в сезоне 2020/21 Иличич провел 38 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 11 результативных передач.

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