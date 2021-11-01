Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился мнениями о грядущем противостоянии с Манчестер Юнайтед в 4-м туре Лиги чемпионов и его действующих лицах.

"Для нас это важная игра, но если мы выигрываем. Мы знаем, что нам нужно набрать 6 очков в следующих трех матчах, поэтому этот поединок важен. Но не решающий.

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Для меня Юнайтед – команда, которая еще строится. Они не слишком последовательны, но до сих пор сильны. Роналду – выдающийся футболист. У него все удается в МЮ, он многое дал Серии А. Лично мне жаль, что Криштиану вернулся в Англию, ведь я всегда хотел противостоять лучшим.

Сульшер отлично справился с работой в прошлом году, несмотря на то, что Манчестер Юнайтед финишировал вторым в АПЛ. У команды есть большой потенциал, она достигнет своих целей в английском первенстве", – цитирует Гасперини Football Italia .

К слову, поединок 4-го тура Лиги чемпионов Аталана – Манчестер Юнайтед состоится уже завтра, 2 ноября, в 22:00. В случае победы Малиновский и Ко будут иметь шансы возглавить группу F.

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