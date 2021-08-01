Наставник бергамасков ожидает, что Руслан Малиновский в ближайшее время вернется на футбольное поле.

Как известно, 28-летний Малиновский был прооперирован. Полузащитнику удалили грыжу – ожидалось, что он может пропустить старт Серии А. Однако в Аталанте ожидают, что Руслан вернется быстрее.

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"Малиновский восстанавливается хорошо. Надеюсь, на этой неделе он приступит к тренировкам с мячом. Руслан может вернуться на поле раньше, чем прогнозировали, однако его участие в игре против Вест Хэма точно исключено (7 августа – прим. "Футбол 24").

Виктор Коваленко выздоровел, он сейчас тоже в нашей обойме. Как и другие иностранцы, он может вписаться. Посмотрим, что будет дальше", – цитирует Гасперини Calcio Atalanta.

Напомним, во вчерашнем спарринге с Порденоне Коваленко забил дебютный гол за Аталанту. Правда, в Италии активно ходят слухи, что украинца могут отдать в аренду.

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