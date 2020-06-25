Гасперини считает, что он уже не нужен Аталанте – Малиновский и компания совершили сумасшедший камбек без тренера

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини остроумно оценил матч против Лацио (3:2), в котором он отбывал дисквалификацию.

"На трибунах не слишком весело, ведь нельзя позволить себе даже такие мелочи, как консультирование своих игроков. Это борьба, было очень приятно, потому что у меня сложилось впечатление, что этой команде больше не нужен тренер! Они точно знают, что делать, и все, что нужно – это жест или слово, чтобы заставить их действовать.

Аталанта – Лацио – 3:2 – видео голов и обзор матча

Этот состав Аталанты обладает такой зрелостью и уверенностью в своем футболе, никогда не колеблется, даже в самых сложных обстоятельствах, таких как этот вечер. Борясь со счетом 2:0 против такой команды, как Лацио, они всегда имели уверенность в том, что мы все изменим. Не все другие коллективы могут сказать, что они так себя чувствуют", – приводит слова Гасперини Football Italia.

Напомним, Аталанта смогла вырвать победу после 0:2 в дебюте встречи. Счет роскошным дальним ударом сравнял украинец Руслан Малиновский.

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