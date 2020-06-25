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Гасперини считает, что он уже не нужен Аталанте – Малиновский и компания совершили сумасшедший камбек без тренера

10:30 - Читати українською
Гасперини считает, что он уже не нужен Аталанте – Малиновский и компания совершили сумасшедший камбек без тренера
Джан Пьеро Гасперини / AP

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини остроумно оценил матч против Лацио (3:2), в котором он отбывал дисквалификацию.

38’ Робин Госенс
66’ Руслан Малиновский
80’ Жозе Паломино
 
Мартен де Рон 6’
Сергей Милинкович-Савич 11’
6’ Мартен де Рон
11’ Сергей Милинкович-Савич
38’ Робин Госенс
66’ Руслан Малиновский
80’ Жозе Паломино

"На трибунах не слишком весело, ведь нельзя позволить себе даже такие мелочи, как консультирование своих игроков. Это борьба, было очень приятно, потому что у меня сложилось впечатление, что этой команде больше не нужен тренер! Они точно знают, что делать, и все, что нужно – это жест или слово, чтобы заставить их действовать.

Аталанта – Лацио – 3:2 – видео голов и обзор матча

Этот состав Аталанты обладает такой зрелостью и уверенностью в своем футболе, никогда не колеблется, даже в самых сложных обстоятельствах, таких как этот вечер. Борясь со счетом 2:0 против такой команды, как Лацио, они всегда имели уверенность в том, что мы все изменим. Не все другие коллективы могут сказать, что они так себя чувствуют", – приводит слова Гасперини Football Italia.

Напомним, Аталанта смогла вырвать победу после 0:2 в дебюте встречи. Счет роскошным дальним ударом сравнял украинец Руслан Малиновский.

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Аталанта – Лацио – 3:2 – видео голов и обзор матча
01:18
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Теги
Италия Аталанта Аталанта Джан Пьеро Джан Пьеро Гасперини Аталанта - Лацио
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