Гасперини: Рома вышла на меня с предложением до назначения Фонсеки

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини рассказал о переговорах с Ромой.
"Рома выходила на меня с предложением до назначения Фонсеки. Это был большой соблазн для меня, но я не мог предать свой клуб и город.
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Было бы трудно покинуть Аталанту именно сейчас. Это было бы почти предательством. Предложение Ромы было соблазнительным, но то, чего мы достигли с командой в прошлом сезоне, удержало меня в клубе", – цитирует Гасперини RadioSOI Sport.
Напомним, Рома активно пыталась переманить наставника Атланты в свой клуб, а уже после неудачи в переговорах сосредоточилась на кандидатуре Паулу Фонсеки.
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