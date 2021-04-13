Наставник Малиновского и Коваленко прервал тестирование на допинг одного из футболистов во время неожиданного визита инспектора. Эпизод случился еще 7 февраля, но может иметь последствия уже сейчас.

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Как сообщает Informazione, инспектор Пьерфилиппо Лавиани пожаловался на Гасперини за то, что он приостановил тестирование и заставил игрока отправиться на тренировку. Такое поведение возмутило прокуратуру, которая обвиняет Джан Пьеро в нарушении антидопингового кодекса. Итальянский специалист отказался признавать свою вину и попросил назначить слушание на 10 мая.

Алленаторе "Богини" грозит 20-дневная дисквалификация. Если вину Гасперини докажут, то он пропустит финал Кубка Италии против Ювентуса, который запланирован на 19 мая.

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