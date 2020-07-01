Гасперини разочарован потерей Малиновского накануне матча против Наполи

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от противостояния с Наполи в рамках 29-го тура Серии А.

"В начале сезона мы думали, что они будут бороться за титул с Лацио и Интером. Они имели некоторые проблемы раньше, но теперь преодолевают их. Наполи способен сделать важный рывок. Мы же сосредоточены на своих целях.

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Боюсь качеств Наполи, у них замечательный, вариативный состав с качественными игроками. Эта команда создана для гораздо больших целей. У нас же не сможет сыграть Малиновский, также есть проблемы у Паломино", – цитирует Гасперини Football Italia.

К слову, Малиновский пропустит встречу с Наполи из-за дисквалификации. В матче против Удинезе 27-летний украинец получил пятую желтую карточку в сезоне, поэтому будет отбывать дисквалификацию.

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