Гасперини рассказал, как Гвардиола поддержал его в трудный момент

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини накануне матча 3 тура Лиги чемпионов против Манчестер Сити рассказал о своих взаимоотношениях с наставником "горожан" Хосепом Гвардиолой.

"Когда меня уволили из Интера, Гвардиола пригласил меня в Барселону увидеться с ним. Это был хороший жест от него в трудный для меня момент. Он очень сильный тренер, а этот случай доказывает, что он еще и очень хороший человек.

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Манчестер Сити, безусловно, способен выиграть Лигу чемпионов, но когда играешь с лучшими, то тебе нечего терять, и это делает футбол гораздо интереснее", – цитирует итальянского специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, Манчестер Сити и Аталанта встретятся сегодня в рамках 3 тура Лиги чемпионов. Команда Гвардиолы ожидаемо возглавляет группу С с двумя победами в двух матчах, а подопечные Гасперини замыкают турнирную таблицу группы, проиграв Динамо Загреб и Шахтеру.

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