"Обычно нам удается выкладываться по полной в таких матчах, но на этот раз начало получилось просто ужасным. На таком уровне тяжело, когда ты сразу уступаешь в счете.

Напрасная пушка Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Вильярреал – 2:3

Позже у нас появилось ощущение, что все можно исправить, но было слишком поздно. Муриель попал в штангу, могло стать 3:3 и это дало бы нам шанс броситься всем составом. Впрочем, следует признать – мы не играли 90 минут так как можем. От этого еще досаднее, ведь мы вылетели после игры, которую вполне могли выиграть.

В этом сезоне мои футболисты показали столько хороших матчей, что иногда у них может случиться "выходной". Когда нам удалось улучшить качество футбола, мы сразу создали много возможностей для голов. Вильяреал вышел вперед так быстро, они могли отойти еще глубже, а мы изо всех сил пытались сломать их. Весь первый тайм сложился неудачно, мы теряли мяч, не хватало привычного качества. Мы покидаем Лигу чемпионов с большим сожалением", – приводит слова Гасперини Football Italia.

Аталанта драматично вылетела из ЛЧ, проиграв Вильярреалу: Малиновский забил роскошный гол и получил высокие оценки