Гасперини прокомментировал впечатляющую победу Аталанты над Удинезе

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини подытожил выступление своей команды в матче 9 тура Серии А против Удинезе (7:1).

"Это заслуга игроков, которые полностью приняли идеи тренера и клуба и реализуют наши общие цели. Каждая игра отличается, но мы всегда верим в наш подход, независимо от тех трудностей, с которыми мы сталкиваемся.

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Мы стараемся использовать Лигу чемпионов для получения опыта, это помогает нам стать лучше и в Серии А. Иногда мы ошибаемся, но уже 18 месяцев регулярно забиваем, и это действительно помогает нам бороться со сложными ситуациями как сегодня, когда мы пропустили первыми.

Если бы мы не ошибались в обороне и продолжали забивать столько же, то были бы еще выше в таблице", – приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

Победа над Удинезе позволила Малиновскому и компании сократить отставание от лидеров Серии А – два пункта до Интера и три до Ювентуса.

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