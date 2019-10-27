toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ДИНАМО КИЕВ - КАРПАТЫ ШАХТЕР - АЛЕКСАНДРИЯ ЛИВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЭМ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Гасперини прокомментировал впечатляющую победу Аталанты над Удинезе

20:07 109 Читати українською
Гасперини прокомментировал впечатляющую победу Аталанты над Удинезе
Джан Пьеро Гасперини / Reuters

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини подытожил выступление своей команды в матче 9 тура Серии А против Удинезе (7:1).

24’ Йосип Иличич
33’ Луис Муриэль
43’ Йосип Иличич
48’ Луис Муриэль
52’ Марио Пасалич
74’ Луис Муриэль
83’ Амад Траоре
 
Стефано Окака Чука 12’
Николас Опоку 32’
12’ Стефано Окака Чука
24’ Йосип Иличич
32’ Николас Опоку
33’ Луис Муриэль
43’ Йосип Иличич
48’ Луис Муриэль
52’ Марио Пасалич
74’ Луис Муриэль
83’ Амад Траоре

"Это заслуга игроков, которые полностью приняли идеи тренера и клуба и реализуют наши общие цели. Каждая игра отличается, но мы всегда верим в наш подход, независимо от тех трудностей, с которыми мы сталкиваемся.

Аталанта с Малиновским забила 7 голов Удинезе – видеообзор феерического матча

Мы стараемся использовать Лигу чемпионов для получения опыта, это помогает нам стать лучше и в Серии А. Иногда мы ошибаемся, но уже 18 месяцев регулярно забиваем, и это действительно помогает нам бороться со сложными ситуациями как сегодня, когда мы пропустили первыми.

Если бы мы не ошибались в обороне и продолжали забивать столько же, то были бы еще выше в таблице", – приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

Победа над Удинезе позволила Малиновскому и компании сократить отставание от лидеров Серии А – два пункта до Интера и три до Ювентуса.

Аталанта уничтожила Удинезе, ничья СПАЛа и Наполи, Сампдория уступила Болонье: 9-й тур Серии А, воскресенье

blog_ava
Ливерпуль – Тоттенхэм: онлайн-трансляция центрального матч тура АПЛ
18:20
1663
Теги
Аталанта Аталанта Италия Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Аталанта - Удинезе
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
40
мин
Фиорентина
21:45
Лацио
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук