Бергамаски вели в счете благодаря голу Руслана Малиновского, но уже в компенсированное время позволили сопернику сравнять. Забил Данило после подачи с углового.

Пушка Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Ювентус – 1:1

Наставник Аталанты отказался от традиционного общения с прессой после матча. Скорее всего, такое решение связано с работой арбитров, сообщает La Gazzetta dello Sport. Вместо Гасперини позицию клуба высказал генеральный директор Атланты Умберто Марино. Бергамаски убеждены, что Щенсны должен был получить красную и следовало назначить пенальти за якобы игру рукой Де Лигта.

После отчетного матча Аталанта набрала 44 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. Ювентус (46) идёт на четвертой позиции. При этом туринская команда провела на один матч больше, чем подопечные Джан Пьеро Гасперини.

Малиновский снова прибил Ювентус фантастическим голом, но Аталанта упустила победу в сверхважной битве за ЛЧ