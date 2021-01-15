"Мы играли очень хорошо, но если вы не убиваете игру, то рискуете начинать все сначала. Мы видели это на этот раз, когда соперник сравнял счет. Впрочем, эти 90 минут были очень качественными.

Проход Малиновского и компании в следующую стадию Кубка Италии в видеообзоре матча Аталанта – Кальяри – 3:1

Мы находимся в хорошей форме, но будет еще лучше, если мы сможем быть более продуктивными, более убийственными перед воротами и закончим матч раньше. В этом сезоне будет много игр, но мы дали шанс футболистам, у которых не так много времени, и они проделали отличную работу. Это позволяет мне расширить возможности и дать всем больше гарантий в будущем", – приводит слова Гасперини Football Italia.

Добавим, что Руслан Малиновский провел на поле весь матч, но результативными действиями не отметился.

Аталанта – Кальяри: Бергамо в четвертьфинале Кубка, Малиновский с двумя классными ударами и без аргументов для Гасперини