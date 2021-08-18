"Поведение и отношение Гомеса на поле и за его пределами стали неприемлемыми для тренера и его товарищей по команде. Физическая агрессия была с его стороны, а не моей.

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Настоящая же причина его ухода – Гомес серьезно не уважал владельцев клуба. Я надеюсь, что в дальнейшем о Папу будут говорить исключительно из-за его выступлений на поле, как это было в Аталанте", – приводит слова Гасперини La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Гомес выступал за Аталанту 7 лет, однако зимой был отстранен от тренировок с основной командой и в конечном итоге продан в Севилью.

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