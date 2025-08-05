Рома получит группу капитанов вместо одного конкретного, информирует GdS. "Мы вручим капитанскую повязку игроку, который проведет наибольшее количество матчей. У меня было семь или восемь капитанов в Аталанте, и я надеюсь, что в Роме их будет 15 или 20. Капитаны – это те, кто играет за команду и очень предан ей. Иерархия основана на количестве выступлений, и все", – отметил главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини.

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На данный момент наибольшее количество матчей за Рому среди всех игроков состава сыграл Стефан Эль-Шаарави (320). За ним следуют Брайан Кристанте (318), Лоренцо Пеллегрини (316) и Джанлука Манчини (274). Капитанская повязка будет ротироваться между ними.

Тем не менее Гасперини дал понять, что примерить повязку в течение сезона могут 15-20 игроков. Тренер на это рассчитывает.

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