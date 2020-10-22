Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини доволен победой над Митьюлландом (4:0) и имеет еще одну причину для радости.

"Мы смогли стартовать в Лиге чемпионов уверенно. Понимали, что в Дании набрать три очка будет нелегко. Нам пришлось приложить немало усилий, хотя счет может говорить о другом.

Результативная "вечеринка" без Малиновского в видеообзоре матча Митьюлланд – Аталанта – 0:4

Миранчук приехал только месяц назад и не смог провести полноценную подготовку, но сейчас он с нами. Йосип Иличич полностью выздоровел, также надеемся на скорое возвращение Руслана Малиновского. Думаю, у нас есть определенная глубина на будущее", – приводит слова Гасперини Football Italia.

Напомним, Малиновский пропустил матч против Митьюлланда из-за незначительного повреждения. Уже в субботу (24 октября) Аталанта сыграет с Сампдорией в рамках Серии А.

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