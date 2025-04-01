Гасперини не планирует уважать контракт с Аталантой, который он подписал до лета 2026 года. Как информирует инсайдер Николо Скира, тренер договорился с клубом о расставании по окончании этого сезона.

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Ранее Гасперини намекнул на желание продолжить карьеру в Роме, однако действующий наставник римлян, у которого будет право голоса в выборе своего преемника, заявил, что его коллеги по Аталанте ждать в Роме не стоит.

Гасперини стал лучшим тренером Аталанты в её истории. При нём бергамаски впервые пробились в Лигу чемпионов, дважды вышли в финал Кубка Италии и выиграли Лигу Европы.

В этом сезоне Аталанта боролась за Скудетто с Интером и Наполи, но, судя по всему, проиграла эту борьбу. Команда занимает третье место в турнирной таблице Серии А, отставая от Интера на 9 очков.

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