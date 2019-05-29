Гасперини официально продлил контракт с Аталантой

Джан Пьеро Гасперини подписал новый контракт с Аталантой.

Аталанта на официальном сайте объявила о продолжении сотрудничества с итальянским специалистом.

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Новое соглашение рассчитано до 2022 года. Бергамаски решили обновить договоренность с Гасперини, чтобы избежать возможных проблем из-за интереса итальянских грандов. В частности, Рома проявляла большую заинтересованость в тренере Аталанты, но теперь римлянам придется искать другие варианты.

По итогам завершившегося сезона, Аталанта заняла третье место в Серии А и получила право выступить в Лиге чемпионов.

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