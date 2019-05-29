toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ЧЕЛСИ - АРСЕНАЛ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Гасперини официально продлил контракт с Аталантой

16:58 9 Читати українською
Гасперини официально продлил контракт с Аталантой
Джан Пьеро Гасперини / Reuters

Джан Пьеро Гасперини подписал новый контракт с Аталантой.

Аталанта на официальном сайте объявила о продолжении сотрудничества с итальянским специалистом.

Бенитес и Блан – среди претендентов на пост тренера Ромы

Новое соглашение рассчитано до 2022 года. Бергамаски решили обновить договоренность с Гасперини, чтобы избежать возможных проблем из-за интереса итальянских грандов. В частности, Рома проявляла большую заинтересованость в тренере Аталанты, но теперь римлянам придется искать другие варианты.

По итогам завершившегося сезона, Аталанта заняла третье место в Серии А и получила право выступить в Лиге чемпионов.

Провінціали в Лізі чемпіонів – історичний успіх Аталанти

blog_ava
Болельщики Бешикташа поиздевались над девушкой Кариуса – все из-за невыразительной игры голкипера
06:00
513
Теги
Аталанта Аталанта Италия Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
35
мин
Челси
22:00
Арсенал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук