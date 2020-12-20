"Иличич – это тот игрок, который, если мы вернем его к лучшим показателям, сделает для Аталанты большой шаг вперед в качестве. Это все знают. Он немного непоследователен как на тренировках, так и во время игры, и, как правило, теряет уверенность, когда что-то пошло не так. Однако, на этой неделе он так хорошо тренировался, и я знал, что он совершил бы такое выступление.

Аталанта – Рома – 4:1 – видео голов и обзор матча

Очень доволен Малиновским и Миранчуком, который еще во вторник был на самоизоляции из-за коронавируса. У нас больше шансов выступать хорошо, когда у нас больше вариантов в составе. Конфликт с Гомесом? Когда злится тренер – это плохо. Когда злится президент клуба – все гораздо сложнее. Я больше не буду отвечать на вопросы об этом. Клуб разберется", – приводит слова Гасперини Football-Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Отметим, что Аталанта победила Рому (4:1) в матче 13-го тура и набрала 21 очко, что позволило подняться на 7 место в чемпионате Италии.

Аталанта разгромила Рому благодаря перформансу Иличича – Малиновский принял участие в голевой атаке