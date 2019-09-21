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Гасперини оценил шансы Малиновского сыграть против Фиорентины

21 сентября 22:16 138 Читати українською
Гасперини оценил шансы Малиновского сыграть против Фиорентины
Джан Пьеро Гасперини / Джанлука Ди Марцио

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини рассказал о шансах украинского хавбека Руслана Малиновского выйти на поле в поединке 4 тура Серии А против Фиорентины.

 

"Малиновский и Пашалич готовы к следующим матчам, но нет гарантий, что они сыграют против Фиорентины.

"Малиновский мне понравился своей игрой", – Гасперини отметил дебют украинца в Лиге чемпионов

Я не знаю, использует ли Монтелла схему 4-3-3 или 3-5-2, но он всегда выбирает между этими вариантами", – цитирует Гасперини сайт Джанлуки Ди Марцио.

Руслан Малиновский сейчас является игроком ближайшего резерва Аталанты, регулярно оставаясь на скамейке запасных.

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Италия Аталанта - Фиорентина Руслан Малиновский Руслан Малиновский Фиорентина Фиорентина Аталанта Аталанта Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини
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