Гасперини оценил шансы Малиновского сыграть против Фиорентины

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини рассказал о шансах украинского хавбека Руслана Малиновского выйти на поле в поединке 4 тура Серии А против Фиорентины.

"Малиновский и Пашалич готовы к следующим матчам, но нет гарантий, что они сыграют против Фиорентины.

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Я не знаю, использует ли Монтелла схему 4-3-3 или 3-5-2, но он всегда выбирает между этими вариантами", – цитирует Гасперини сайт Джанлуки Ди Марцио.

Руслан Малиновский сейчас является игроком ближайшего резерва Аталанты, регулярно оставаясь на скамейке запасных.

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