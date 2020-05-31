Гасперини объяснил, за какие качества ценит Малиновского

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини рассказал об умениях игроков своей команды.

"Папу Гомес тренируется, играя, он может сыграть три матча подряд. Ему не очень нравится тренироваться. Тогда как Иличич решил в этом году убить себя в Зингонии (тренировочная база Аталанты. – прим.). Я не знаю, кто его убедил.

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Ценю Малиновского за умение хорошо войти в игру, его нацеленность на ворота. Он может быть тем, кто решает судьбу эпизода", – цитирует Гасперини La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Малиновский перешел в Аталанту летом 2019 за почти 14 млн евро. С тех пор 27-летний украинец провел за бергамасков 31 матч (1270 минут на поле) во всех турнирах, в которых успел записать в свой актив 5 голов и 3 результативные передачи.

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