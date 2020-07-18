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Гасперини объяснил сенсационную ничью Аталанты в матче с Вероной

18 июля 21:37 - Читати українською
Гасперини объяснил сенсационную ничью Аталанты в матче с Вероной
Джан Пьеро Гасперини / фото из открытых источников

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал матч 34-го тура Серии А против Вероны (1:1).

59’ Маттео Пессина
 
Дуван Сапата 50’
50’ Дуван Сапата
59’ Маттео Пессина

"Не знаю, выиграет ли Рома все матчи до конца сезона, но мы точно наберем больше одного очка. Разговоры о чемпионстве уже почти бессмысленны, но мы встречались с командой, которая хотела сыграть хорошо и отомстить нам.

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Мы впервые играли при такой жаре, также следует учитывать качество соперника. Нам не хватило точности, но моментов для гола было достаточно. Это хороший результат. Иличич восстанавливается, не знаю, когда он сможет играть, это серьезная потеря.

Мы идем в чемпионском темпе во втором круге сезона, но скудетто не является нашей целью. Для этого должно произойти что-то неординарное. Если на что-то и жаловаться, то на то, что происходило в первом круге.

Во многом наши мысли направлены в сторону матчей с ПСЖ. Мы стараемся забивать голы и устанавливать рекорды, но мы сейчас играем для того, чтобы подготовиться к этому испытанию", – приводит слова Гасперини журналист Джанлука ди Марцио со ссылкой Sky Sport Italia.

Напомним, Аталанта сенсационно потеряла очки в матче с середняком Серии А Вероной (1:1) и ухудшила свои шансы в борьбе за скудетто.

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Теги
Италия Аталанта Аталанта Верона - Аталанта Йосип Йосип Иличич Верона Верона Джан Пьеро Джан Пьеро Гасперини
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