Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини чуть ли не в последний момент решил прервать серию Руслана Малиновского из шести матчей подряд в стартовом составе.

"С Иличичем в такой игре мы сильнее в построении атак. В сборной он сыграл очень хорошо, вернул свою лучшую форму. На тренировке я заметил, что он готов.

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Я только вчера вечером решил поставить в состав Йосипа. Сначала думал со старта выпустить Малиновского, а Иличича уже по ходу матча, как обычно. Нереализованный пенальти? Было правильно, что он бил, даже если сделал это очень плохо. Мы должны радоваться, потому что Иличич давно не играл в такой футбол.

Травмы – большая проблема, сегодня мы потеряли Толои. Даже без него мы хорошо оборонялись. Это не лучший момент. У нас нет важных игроков. Надолго потеряли Пессину, Джимсити, Хатебура и Госенса. Все они важны, и травмы имеют значение", – сказал Гасперини в эфире DAZN.

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