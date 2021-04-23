"Трудно объяснить, что произошло во втором тайме. Некоторые из утраченных нами моментов были настолько простыми, что их мог реализовать любой. У нас было так много возможностей выиграть матч. Но мы взяли 4 очка в двух матчах с Ромой.

Гол Малиновского в видеообзоре матча Рома – Аталанта – 1:1

Мы, как и раньше, идем на третьем месте и сохраняем преимущество над преследователем. Надо было закрывать матч раньше, несмотря на то, как проходила игра. Нам нужно задуматься над этим, потому что некоторые выступления действительно были ниже нашего уровня.

Малиновский устал, у нас появились пробелы в центре поля. Нужны были свежие ноги, но Пашалич не стал хорошей заменой. Некоторые промахи просто шокировали. Это недостаток концентрации. Жаль, потому что часто наши замены оказывались решающими.

Красная карточка Госенса тоже была глупой. Мы более чем поспособствовали тому, чтобы упустить победу. Пока у нас было 11 человек, 70 минут матча я не видел, чтобы Рома хоть раз пробил по воротам. Они стали опасными только после удаления. Нам нужно, чтобы все активизировались и вносили свой вклад, иначе это будет действительно сложно", – отметил Гасперини на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Аталанта не смогла обыграть Рому (1:1), а единственный гол бергамасков забил как раз Малиновский. Отметим, что "сине-черные" занимают третье место с 65 очками, опережая Ювентус по дополнительным показателям.

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