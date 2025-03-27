"Является ли Гасперини фаворитом на пост наставника? Я ожидал такого вопроса. На этой неделе мы говорим о Гасперини, а на следующей неделе о ком-то другом. Что меня радует, так это то, что вы назвали так много имен, и не дали никаких новостей о тех, с кем я говорил. Я ответил. Если скажу вам "нет", вы не поверите, а если скажу "да", вы сойдете с ума, так что решать вам.

Гасперини назвал Роме два условия – он уже встречался с Раньери и директором

Мы с Гизольфи выберем нового тренера. Мы передадим список возможных кандидатов президенту, и он сделает окончательный выбор. Болельщики важны, но мы знаем, что фанаты любят тех, кто делает добро для Ромы. Если их не ценят с самого начала, то факты все равно будут иметь значение. Но все равно думаю, что имя преемника понравится всем.

Кто бы ни пришел, он знает, что должен достичь успеха. Рома хочет попасть на вершину. Новый тренер должен понимать, что мы не можем делать безумных покупок в течение двух трансферных окон. Кто бы ни пришел, он должен знать эти вещи. Если бы я остался и продолжил работу, то мы потеряли бы год. Я – не будущее Ромы, а тот, кто придет, должен стать будущим команды. Вы можете исключить всех, кого вы упомянули (в прессе). Гасперини не будет тренером Ромы", – цитирует Раньери TuttomercatoWeb.

Стоит напомнить, что наставник Аталанты заявил, что все мечтают работать в Роме. После слов Гасперини, который работал с Малиновским, ряд СМИ информировали, что итальянец будет следующим тренером "волков". Отмечалось, что между специалистом и руководством клуба прошли предварительные переговоры.

Добавим, что Рома сейчас находится на седьмом месте в турнирной таблице Серии А с 47 баллами.

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