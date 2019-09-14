Гасперини не спешит праздновать выход из группы Лиги чемпионов – тренер Аталанты отметил уровень Шахтера и Динамо З

Рулевой бергамасков не считает свою команду явным фаворитом в борьбе за второе место группы С.

"Могу сказать так – третье место гарантировало бы нам продолжение борьбы в Лиге Европы. Конечно, есть те, кто считает, что мы даже можем занять второе место. Они думают, что Динамо Загреб – это самый легкий соперник, но, как и Шахтер, эта команда годами является чемпионом своей страны, поэтому я хотел бы ослабить ту эйфорию, которую чувствую вокруг.

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Да, это правда, что на поле одиннадцать футболистов играют против одиннадцати, не думая об экономическом потенциале клубов и всем остальном. Но не стоит забывать опыт тех, с кем нам придется играть, ведь наши соперники в течение многих лет выступают в Лиге чемпионов", – заявил Гасперини в комментарии Corriere della Sera.

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Напомним, текущий розыгрыш Лиги чемпионов станет дебютным для Аталанты. Малиновский и компания начнут свой путь в главном евротурнире гостевым матчем против загребского Динамо.