Гасперини не считает Аталанту претендентом на Скудетто
Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини сдержанно оценивает шансы своих подопечных на триумф в серии А сезона 2021/22.
"Было сыграно только пять матчей, но фавориты уже определились. Выделяются Интер, Милан и Наполи. Нам не стоит заглядываться на Скудетто. Фиорентина и Торино находятся в том же диапазоне, что и мы.
Анчелотти спрогнозировал, кто станет чемпионом Серии А в сезоне 2021/22
Понятно, что мы будем пытаться совершенствоваться, надеясь, что кто-то споткнется. Даже Ювентус, который плохо стартовал, еще сможет догнать других. Для всех клубов будет тяжелый чемпионат, потому что все стали крепче. Необходимо двигаться от игры к игре", – цитирует Гасперини сайт Джанлуки Ди Марцио
Команда Малиновского сейчас расположилась на 5 строчке, отставая от лидера Наполи на 5 зачетных баллов. Уже сегодня, 25 сентября, "Богиня" будет противостоять Интеру в матче Серии А.
Чи є життя після Конте – Ювентус уже списали, Інтер повинен остерігатися не лише Аталанти, а й Шахтаря