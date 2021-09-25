"Было сыграно только пять матчей, но фавориты уже определились. Выделяются Интер, Милан и Наполи. Нам не стоит заглядываться на Скудетто. Фиорентина и Торино находятся в том же диапазоне, что и мы.

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Понятно, что мы будем пытаться совершенствоваться, надеясь, что кто-то споткнется. Даже Ювентус, который плохо стартовал, еще сможет догнать других. Для всех клубов будет тяжелый чемпионат, потому что все стали крепче. Необходимо двигаться от игры к игре", – цитирует Гасперини сайт Джанлуки Ди Марцио

Команда Малиновского сейчас расположилась на 5 строчке, отставая от лидера Наполи на 5 зачетных баллов. Уже сегодня, 25 сентября, "Богиня" будет противостоять Интеру в матче Серии А.

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