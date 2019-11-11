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Гасперини не пришел на пресс-конференцию после удаления Малиновского в матче против Сампдории

10:00 135 Читати українською
Гасперини не пришел на пресс-конференцию после удаления Малиновского в матче против Сампдории
Джан Пьеро Гасперини / Getty images

На вопрос журналистов после матча 12-го тура Серии А против Сампдории отвечал исполнительный директор Аталанты Умберто Марино, а не наставник команды Джан Пьеро Гасперини.

 
Руслан Малиновский 74’
74’ Руслан Малиновский

"Почему нет Гасперини? Тренер был слишком расстроен решением арбитров по фолу Феррари против Мусы: он хорошо видел эпизод, где понятно, что рефери был неправ. Его помошники должны были помочь, потому что было невозможно этого не видеть.

Удаление Малиновского в видеообзоре матча Сампдория – Аталанта

VAR? Я уже сказал, что помочь Ирратти (арбитр матча. – примечание) должен не только VAR, но и ассистент, который был на линии. Ирратти отличный судья, но, возможно, потерял зрение. Могло ли удаление Феррари изменить судьбу матча? Полностью.

Однако мы не будем плакать из-за этого. Очевидно, арбитры знают, что допустили ошибку. Ответственные органы знают, что они ошибаются. Я надеюсь, что этого больше не повторится, потому что это серьезные ошибки", – цитирует Марино news1.news.

Аталанта не сумела победить Сампдорию – Малиновский был активен, но подвел команду

Добавим, что эпизод с участием Алекса Феррари и Мусы Барроу случился на 70-й минуте матча Сампдория – Аталанта. Арбитр наказал защитнику генуэзцев желтой карточкой. А уже через несколько минут Руслан Малиновский получил свое второе предупреждение и оставил бергамасков в меньшинстве.

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Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Украинцы за рубежом Сампдория - Аталанта Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Италия
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