Гасперини не пришел на пресс-конференцию после удаления Малиновского в матче против Сампдории

На вопрос журналистов после матча 12-го тура Серии А против Сампдории отвечал исполнительный директор Аталанты Умберто Марино, а не наставник команды Джан Пьеро Гасперини.

"Почему нет Гасперини? Тренер был слишком расстроен решением арбитров по фолу Феррари против Мусы: он хорошо видел эпизод, где понятно, что рефери был неправ. Его помошники должны были помочь, потому что было невозможно этого не видеть.

Удаление Малиновского в видеообзоре матча Сампдория – Аталанта

VAR? Я уже сказал, что помочь Ирратти (арбитр матча. – примечание) должен не только VAR, но и ассистент, который был на линии. Ирратти отличный судья, но, возможно, потерял зрение. Могло ли удаление Феррари изменить судьбу матча? Полностью.

Однако мы не будем плакать из-за этого. Очевидно, арбитры знают, что допустили ошибку. Ответственные органы знают, что они ошибаются. Я надеюсь, что этого больше не повторится, потому что это серьезные ошибки", – цитирует Марино news1.news.

Аталанта не сумела победить Сампдорию – Малиновский был активен, но подвел команду

Добавим, что эпизод с участием Алекса Феррари и Мусы Барроу случился на 70-й минуте матча Сампдория – Аталанта. Арбитр наказал защитнику генуэзцев желтой карточкой. А уже через несколько минут Руслан Малиновский получил свое второе предупреждение и оставил бергамасков в меньшинстве.