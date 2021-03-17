"К сожалению, первый гол, пенальти и даже гол с первого матча поставили под угрозу наш проход, который и без того выглядел тяжелым. Когда вы дарите такие голы, то становится еще труднее. Жаль, ведь мы чувствовали, что у нас есть возможность добиться большего и переломить матч против Реала. Он пошел не по плану, частично это была наша вина, и тогда все стало слишком сложно.

Реал – Аталанта – 3:1 – видео голов и обзор матча

Мы все еще должны быть довольны, ведь выбили Аякс и прошли группу с Ливерпулем. Мы надеялись, что могли бы сыграть лучше в обоих поединках с Реалом. Что ж, теперь у нас есть Серия А и финал Кубка Италии. Очевидно, что вся наша энергия будет направлена ​​на эти турниры. Я думаю, что мы должны выйти после этого матча с правильной решительностью и энергией, чтобы выложиться на полную и снова квалифицироваться в еврокубки", – приводит слова Гасперини Football Italia.

Напомним, Руслан Малиновский отыграл весь поединок в Мадриде, однако не смог отличиться результативным действием.

Реал Мадрид вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, уверенно переиграв Аталанту – Малиновский провёл полный матч​​​​​​​