"Отсутствие Роналду – это проблема Юве. Я тренировал Дибалу в Палермо и уже тогда знал, что ему суждено стать великим. Можно много говорить, но не сомневайтесь в таланте Дибалы. У него особые удары, он всегда попадает в цель. Лучше бы и его не было.

Роналду пропустит битву с Аталантой за зону Лиги чемпионов

Они могут внести некоторые коррективы, но мы сосредоточены только на игре. Я не рассматриваю этот матч как плей-офф за третье место, особенно с учетом того, что мы будем биться в финале Кубка Италии. Именно тогда должен будет определиться единственный победитель.

Это важный матч, но впереди еще семь, еще 21 очко. Ничего сейчас не решится. В конце концов, у нас совершенно разные амбиции. Пропустить Лигу чемпионов было бы большим ударом для Ювентуса. Лига чемпионов третий сезон подряд была бы фантастической для нас и абсолютным минимумом для Юве", – приводит слова Гасеперини Football Italia.

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