"Мы научимся чему-то во время этого матча, как было в играх с Манчестер Сити и Ливерпулем. Клубы Премьер-лиги – это топ-уровень. Нас ждет тяжелая игра, но она даст нам возможность стать лучше.

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Матч с Манчестер Сити (1:5) два года назад был тяжелым уроком для нас. Здесь очень высокий уровень. Однако последующие две игры с Юнайтед не являются решающими для квалификации в плей-офф. Мы знаем, что нас ждет сложный матч, но это нормально, когда ты играешь на таком уровне.

Манчестер Юнайтед хочет реабилитироваться за поражение от Лестера, но это другой турнир. Я смотрел ту игру, нужно принимать во внимание уровень соперника. Мы сыграем с топ-командой, и я не думаю, что они находятся в кризисе", – цитирует Гасперини пресс-служба УЕФА.

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