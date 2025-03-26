Джан Пьеро Гасперини встречался со спортивным директором Ромы Флораном Гизольфи и наставником команды Клаудио Раньери. Как информирует Corriere dello Sport, он не сказал им "нет", но соглашение пока что не достигнуто. Гасперини оставил за собой право спокойно сделать выбор – в его услугах также заинтересованы Ювентус, Наполи и Милан.

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Экономический фактор не является в этой истории решающим. Тренер Аталанты стремится работать в амбициозном клубе, который даст ему свободу и время проявить себя. Как информирует Gazzetta dello Sport, Рома готова предложить наставнику пятилетний контракт с гарантированной защитой в его первый сезон работы. Именно это было его вторым требованием – получить гарантию неувольнения в первый год.

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