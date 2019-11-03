Гасперини назвал причины неожиданного поражения Аталанты от Кальяри – у тренера Малиновского есть вопросы к судье

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился мнением относительно выступления своих подопечных в матче 11 тура Серии А против Каляьри (0:2).

"Мы выступили хуже, чем обычно, и не выиграли ни одной индивидуальной дуэли. Это не было проблемой физики, потому что мы продолжали давить до конца, но, к сожалению, мы проиграли эту игру еще в первом тайме, начали не с той ноги.

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Красная карточка? Игроки толкались, и Ликояннис уже имел желтую карточку, поэтому не было бы странно, если бы арбитр удалил обоих. Тогда игра была бы другой. Иличич повел себя глупо, с этим не стоит спорить.

Мы показали совсем другую игру во втором тайме, могли больше пострадать от контратак Кальяри, но мы защищались хорошо и не прекращали атаковать.

Сейчас мы сконцентрированы на Лиге чемпионов. Это снова тяжелый отрезок, но мы попробуем достичь хорошего результата против Манчестер Сити", – приводит слова Гасперини DAZN.

Напомним, игрок сборной Украины Руслан Малиновский вышел на поле во втором тайме, создал несколько опасных моментов, однако спасти Аталанту от поражения не смог – 0:2.

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