toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ АТАЛАНТА - КАЛЬЯРИ

Гасперини назвал причины неожиданного поражения Аталанты от Кальяри – у тренера Малиновского есть вопросы к судье

16:31 44 Читати українською
Гасперини назвал причины неожиданного поражения Аталанты от Кальяри – у тренера Малиновского есть вопросы к судье
Джан Пьеро Гасперини / Reuters

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился мнением относительно выступления своих подопечных в матче 11 тура Серии А против Каляьри (0:2).

39’ Йосип Иличич
 
Марио Пасалич 33’
Кристиан Олива 59’
33’ Марио Пасалич
39’ Йосип Иличич
59’ Кристиан Олива

"Мы выступили хуже, чем обычно, и не выиграли ни одной индивидуальной дуэли. Это не было проблемой физики, потому что мы продолжали давить до конца, но, к сожалению, мы проиграли эту игру еще в первом тайме, начали не с той ноги.

Малиновский – лучший игрок октября в Аталанте

Красная карточка? Игроки толкались, и Ликояннис уже имел желтую карточку, поэтому не было бы странно, если бы арбитр удалил обоих. Тогда игра была бы другой. Иличич повел себя глупо, с этим не стоит спорить.

Мы показали совсем другую игру во втором тайме, могли больше пострадать от контратак Кальяри, но мы защищались хорошо и не прекращали атаковать.

Сейчас мы сконцентрированы на Лиге чемпионов. Это снова тяжелый отрезок, но мы попробуем достичь хорошего результата против Манчестер Сити", – приводит слова Гасперини DAZN.

Напомним, игрок сборной Украины Руслан Малиновский вышел на поле во втором тайме, создал несколько опасных моментов, однако спасти Аталанту от поражения не смог – 0:2.

Аталанта в меньшинстве проиграла сенсационному Кальяри – Малиновский стал лучшим у хозяев

blog_ava
Марез обвинил чемпиона мира по боксу в заигрывании с его женой
10:38
635
Теги
Аталанта Аталанта Италия Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Аталанта - Кальяри Йосип Иличич Йосип Иличич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
50
мин
Эвертон
18:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук