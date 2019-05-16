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Гасперини может возглавить Рому

16 мая 22:18 51 Читати українською
Гасперини может возглавить Рому
Джан Пьеро Гасперини / соцсети

Главный тренер Аталанты Джанпьеро Гасперини должен возглавить Рому ближайшим летом.

Специалист подпишет трехлетний контракт с зарплатой в 2,5 миллиона евро в год плюс бонусы, информирует Football Italia.

Четыре известных специалиста претендуют на пост главного тренера Ромы

Аталанта под руководством 61-летнего специалиста в текущем сезоне занимает четвертое место в чемпионате и имеет шанс пробиться в Лигу чемпионов и уступила в финале Кубка Италии.

Сейчас главным тренером Ромы есть Клаудио Раньери. Команда за два тура до финиша чемпионата занимает шестое место, имея в активе 62 очка.

Лацио в драматичном матче победил Аталанту и завоевал Кубок Италии

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Теги
Италия Аталанта Аталанта Рома Рома Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини
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