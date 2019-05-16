Гасперини может возглавить Рому

Главный тренер Аталанты Джанпьеро Гасперини должен возглавить Рому ближайшим летом.

Специалист подпишет трехлетний контракт с зарплатой в 2,5 миллиона евро в год плюс бонусы, информирует Football Italia.

Четыре известных специалиста претендуют на пост главного тренера Ромы

Аталанта под руководством 61-летнего специалиста в текущем сезоне занимает четвертое место в чемпионате и имеет шанс пробиться в Лигу чемпионов и уступила в финале Кубка Италии.

Сейчас главным тренером Ромы есть Клаудио Раньери. Команда за два тура до финиша чемпионата занимает шестое место, имея в активе 62 очка.

Лацио в драматичном матче победил Аталанту и завоевал Кубок Италии