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Гасперини: Матчи национальных сборных обходятся Аталанте очень дорого

14:09 83 Читати українською
Гасперини: Матчи национальных сборных обходятся Аталанте очень дорого
Джан Пьеро Гасперини / SKY Italia

Комментируя травму форварда Дувана Сапаты, главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини дал понять, что ему не нравятся частые перерывы в клубном сезоне из-за матчей сборных.

"Я видел эпизод с участием Сапаты. Сразу было понятно, что он получил серьезный удар. Матчи национальных команд обходятся нам очень дорого.

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Для футболистов нет смысла ездить по всему миру и играть товарищеские матчи, которые не имеют никакого значения. Они получают огромную нагрузку в течение 12-13 дней без каких-либо целей. В некоторых случаях эти матчи никто не смотрит. Надеюсь, что эта ситуация изменится. Нельзя останавливать чемпионаты и кубки три раза в течение трех месяцев", – цитирует Гасперини Football Italia.

Напомним, нападающий Аталанты Дуван Сапата из-за повреждения попросил замену на 23-й минуте товарищеского матча сборных Колумбии и Чили. О сроках его восстановления пока не сообщалось.

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Италия Дуван Сапата Дуван Сапата Аталанта Аталанта Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини
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