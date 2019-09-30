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Гасперини: Малиновский еще не продемонстрировал своей лучшей игры

22:00 90 Читати українською
Гасперини: Малиновский еще не продемонстрировал своей лучшей игры
Руслан Малиновский / LaPresse

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини считает, что полузащитнику сборной Украины Руслану Малиновскому еще нужно приспособиться к игре новой команды.

 

"Почему я не взял на пресс-конференцию Малиновского и спрашивал ли его о Шахтере и секретах этой команды?

Аталанта – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Джан Пьеро Гасперини

Да, Малиновский рассказал все секреты Шахтера (улыбается).

Сегодня с нами на пресс-конференции Сапата, потому что я считаю, что это сейчас именно то лицо Аталанты, которое я хотел показать.

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Малиновский очень хороший игрок, но он еще не показал свою лучшую игру. Возможно, мы увидим его завтра. Он очень хорошо стартовал, но я скажу, что не очень легко начинать играть в итальянской команде. Не очень легко приспособить к новому стилю игры. И я жду от него только лучшего", – сказал он на предматчевой пресс-конференции в понедельник в Милане.

Напомним, поединок Аталанта – Шахтер состоится во вторник, 1 октября. Начало встречи в 19:55.

Источник: Футбол 24
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