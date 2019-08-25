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Гасперини: Малиновский – отличный игрок, который поможет Аталанте

14:28 46 Читати українською
Гасперини: Малиновский – отличный игрок, который поможет Аталанте
Руслан Малиновский / ФК Аталанта

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини оценил летних новичков команды.

"Нам будет очень сложно повторить результат минувшего чемпионата, поэтому цели будем ставить постепенно. Я согласен с нашим президентом, что сперва нужно набрать 40 очков и сохранить место в Серии A.

Малиновский не выйдет в старте Аталанты в первом туре Серии А, Шахов имеет хорошие шансы сыграть против Интера, – GdS

Это не значит, что мы не имеем амбиций, просто нужно сохранять ноги на земле. То, что мы финишировали третьими, не значит, что Аталанта и сейчас третья по силе команда Италии.

Я рад, что нам удалось усилить команду. Малиновский, Пашалич, Муриэль – отличные игроки, которые нам помогут. Они нам очень нужны, учитывая то, какой календарь предстоит уже с сентября. Такого количества футболистов год назад у нас не было.

Малиновский – не нападающий, но он очень хороший игрок. Ему нужно сыграть несколько матчей. Когда начнется плотный график в сентябре, он попадет в игровой ритм, в котором нуждается. Даже Шкртел будет важен, но пока он не готов", – цитирует Гасперини Gazzetta dello Sport.

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Италия Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта
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