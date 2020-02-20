toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ШАХТЕР - БЕНФИКА АТАЛАНТА - ВАЛЕНСИЯ ТОТТЕНХЭМ - РБ ЛЕЙПЦИГ

Гасперини имеет претензии к игрокам Аталанты, несмотря на разгромную победу над Валенсией

08:28 186 Читати українською
Гасперини имеет претензии к игрокам Аталанты, несмотря на разгромную победу над Валенсией
Джан Пьеро Гасперини / Сайт УЕФА

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал разгром Валенсии (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

16’ Ханс Хатебур
42’ Йосип Иличич
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
 
Денис Черышев 67’
16’ Ханс Хатебур
42’ Йосип Иличич
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
67’ Денис Черышев

"С одной стороны мы очень довольны, потому что с радостью приняли бы такой счет до матча. Однако, у нас остается некоторый осадок из-за пропущенного мяча, на самом деле мы не должны были допускать эту ошибку, когда ведем 4:0. И это была не единственная такая ситуация.

Аталанта – Валенсия – 4:1 – видео голов и обзор матча

Нам нужно быть более точными в матче на Месталье. Если мы хотим попасть в четвертьфинал Лиги чемпионов, нам нужно сильно выступить и в Испании, доказать свою силу. Мы должны победить и там. Мы собираемся забить в гостях. Мы уделим несколько больше внимания защите, но я не хочу, чтобы мы ехали в Испанию и просто стояли впереди, страдая в обороне. Я праздную сейчас, но прежде всего я хочу праздновать через две недели", – приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

Напомним, украинец Руслан Малиновский получил от тренера Аталанты 10 минут в конце встречи, но результативными действиями отметиться не успел.

Аталанта – Валенсия: Малиновский страдает из-за безумных конкурентов, несправедливый результат и российский джокер в ЛЧ

blog_ava
Аталанта – Валенсия – 4:1 – видео голов и обзор матча
00:50
1407
Теги
Лига чемпионов Аталанта Аталанта Аталанта - Валенсия Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Шахтер – Бенфика: анонс матча Лиги Европы
    Ліга Європи — 08:00377 Шахтер – Бенфика: анонс матча Лиги Европы
8
час
:
58
мин
Шахтер
19:55
Бенфика
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук