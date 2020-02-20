Гасперини имеет претензии к игрокам Аталанты, несмотря на разгромную победу над Валенсией

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал разгром Валенсии (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"С одной стороны мы очень довольны, потому что с радостью приняли бы такой счет до матча. Однако, у нас остается некоторый осадок из-за пропущенного мяча, на самом деле мы не должны были допускать эту ошибку, когда ведем 4:0. И это была не единственная такая ситуация.

Аталанта – Валенсия – 4:1 – видео голов и обзор матча

Нам нужно быть более точными в матче на Месталье. Если мы хотим попасть в четвертьфинал Лиги чемпионов, нам нужно сильно выступить и в Испании, доказать свою силу. Мы должны победить и там. Мы собираемся забить в гостях. Мы уделим несколько больше внимания защите, но я не хочу, чтобы мы ехали в Испанию и просто стояли впереди, страдая в обороне. Я праздную сейчас, но прежде всего я хочу праздновать через две недели", – приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

Напомним, украинец Руслан Малиновский получил от тренера Аталанты 10 минут в конце встречи, но результативными действиями отметиться не успел.

Аталанта – Валенсия: Малиновский страдает из-за безумных конкурентов, несправедливый результат и российский джокер в ЛЧ