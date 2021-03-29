"У команды очень крепкий костяк, и есть возможность улучшить его благодаря наработкам на тренировках. Трансферы в последний момент не нужны, они не функционируют. Примерные операции – Ромеро, Меле, Пессина – были осуществлены заранее.

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Доволен ли рынком? Частично. Наши цели ясны. Скажем так, они лежат на столе. Я больше не хочу слышать, что сложно улучшить команду, потому что все можно улучшить. Конечно, на таком уровне это сложно сделать, если вы думаете о ставке на незнакомцев.

Нам нужны готовые игроки, возможно, уже знакомые с чемпионатом. Здесь нет путаницы. Нужно иметь баланс во всех зонах. В Вероне мы играли с четырьмя атакующими игроками. Это больше исключение, чем привычная вещь. Потом вышли Пашалич, Иличич и Коваленко. А на скамейке запасных был Ламмерс. Здесь есть отличные ребята, но такие ситуации очень опасны для тренера. Восемь игроков – это слишком много. И Гомеса больше нет", – цитирует Гасперини Calciomercato со ссылкой на L'Eco di Bergamo.

Напомним, за клуб из Бергамо выступают два полузащитника сборной Украины. Руслан Малиновский проводит в Италии второй сезон, а Виктор Коваленко перебрался на Апеннины перед самым закрытием зимнего трансферного окна.

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