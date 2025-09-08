Украинский нападающий Артем Довбик может получить еще один шанс в Роме.

В первые месяцы пребывания Джана Пьеро Гасперини в Роме Довбик часто казался чужаком для команды. Рома пыталась продать его до завершения трансферного окна, но Артем продолжал выкладываться на полную на тренировках.

В итоге Артем остался в команде и тренер готов дать ему еще один шанс, несмотря на то, что сейчас основным форвардом "волков" является Эван Фергюсон, сообщает TuttoMercato со ссылкой на Corriere dello Sport.

Гасперини хочет возродить карьеру Довбика, поэтому проводил с ним персональную работу с момента назначения, много обсуждал технико-тактические моменты.

Начиная с летних сборов, а также во время последующих занятий на стадионе Фульвио Бернардини тренерский штаб постоянно оставался с Артемом после тренировок, чтобы отрабатывать комбинации и тактические приемы.

Напомним, что в двух стартовых матчах Ромы в Серии A Довбик провел на поле всего 33 минуты в общей сложности.

