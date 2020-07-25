Гасперини хочет, чтобы ПСЖ вышел на матч Лиги чемпионов с Мбаппе – тренер Малиновского не рассчитывает на чужую беду

"Мне очень жаль, я не знал о травме Мбаппе. Он – отличный парень, надеюсь, что там ничего серьезного.

Мбаппе рискует пропустить матч Лиги чемпионов против Аталанты – известны подробности травмы форварда

Мы не хотим побеждать благодаря беде других. На самом деле, если вам удастся одолеть таких игроков, то ваш результат будут ценить еще больше", – приводит слова Гасперини Gazzetta dello Sport.

Напомним, матч 1/4 финала Лиги чемпионов между Аталантой и ПСЖ состоится 12 августа.

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