Гасперини: Гол Малиновского вернул Аталанту в игру
Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями от матча 1/4 финала Кубка Италии против Лацио.
"Это был захватывающий, красивый матч. Мы начали хорошо, но при счете 1:0 перестали играть. Лацио перевернул результат.
Гол Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Лацио – 3:2
Во втором тайме мы играли исключительно, в меньшинстве было сложно, но гол Малиновского вернул нас в игру. Мы не смогли реализовать пенальти, а в концовке матча удержали оборону", – поделился Гасперини в комментарии Corriere dello Sport.
Напомним, в четвертьфинале Кубка Италии Аталанта одолела Лацио со счетом 3:2. На 37-й минуте Руслан Малиновский сравнял счет, а затем Алексей Миранчук вывел "Богиню" вперед. На 59-й минуте обоих полузащитников заменили.
Малиновский голом помог Аталанте перестрелять Лацио и выйти в полуфинал Кубка Италии