"Это был захватывающий, красивый матч. Мы начали хорошо, но при счете 1:0 перестали играть. Лацио перевернул результат.

Гол Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Лацио – 3:2

Во втором тайме мы играли исключительно, в меньшинстве было сложно, но гол Малиновского вернул нас в игру. Мы не смогли реализовать пенальти, а в концовке матча удержали оборону", – поделился Гасперини в комментарии Corriere dello Sport.

Напомним, в четвертьфинале Кубка Италии Аталанта одолела Лацио со счетом 3:2. На 37-й минуте Руслан Малиновский сравнял счет, а затем Алексей Миранчук вывел "Богиню" вперед. На 59-й минуте обоих полузащитников заменили.

Малиновский голом помог Аталанте перестрелять Лацио и выйти в полуфинал Кубка Италии