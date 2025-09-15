“Тот факт, что Гасперини настаивал на трансфере Довбика в течение всего лета, был четким свидетельством того, что он не считает его идеальным нападающим для себя. Две замены в первых двух матчах уже сказали все – тренер ему не доверяет.

Легенда Металлиста дал совет Довбику: "Его карьера – очень хороший знак для украинского футбола"

Гасперини часто пытался его взбодрить во время тренировок, но реакция была не такой, на которую он надеялся. Довбик в конце концов остался, поскольку обмен на Хименеса из Милана не состоялся. Но я думаю, что он будет иметь ограниченное игровое время, если не изменит радикально свой стиль игры.

Критика болельщиков связана с отсутствием агрессии в матчах. Это правда, он забил 17 голов в свой первый год, но лишь 12 из них были в Серии А. От нападающего, который стоил 38,5 миллионов, ожидаешь большего.

Однако его главная проблема не только в промахах или передачах, но и в полном отсутствии во время матчей. Были случаи, когда он забивал голы, но остальные 89 минут были серьезно неудачными. Это будет тяжелый сезон для него", – заявил итальянский журналист Филиппо Биафора в комментарии Tribuna.

Напомним, что в текущем сезоне 28-летний форвад сыграл лишь в двух матчах за Рому. Суммарно Довбик провел на поле 33 минуты в Серии А.

Рома сенсационно потерпела первое поражение при Гасперини – Довбик получил унизительный приговор от тренера