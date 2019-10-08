Гасперини доволен нереализованным пенальти в ворота Шахтера – неожиданное заявление тренера Аталанты

Главный тренер бергамской Аталанты Джан Пьеро Гасперини перед очередным матчем Серии А вспомнил о матче Лиги чемпионов против донецкого Шахтера и сделал неожиданное признание.

Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини на предматчевой пресс-конференции против Лечче (3:1) вспомнил о нереализованном пенальти в ворота Шахтера.

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Напомним, в матче второго тура Лиги чемпионов в группе С Йосип Иличич на 16 минуте не смог переиграть голкипера "горняков" Андрея Пятова с одиннадцатиметрового. Вокруг назначения пенальти возникло много споров – болельщики до сих пор не уверены в правильности решения арбитра.

Коуч Аталанты, вспомнив об этом эпизоде, выразил удовлетворение от розыгрыша самой атаки, назвал ее блестящей, однако не жалеет, что его команде не удалось реализовать удар с точки. Гасперини намекнул, что это было бы не совсем справедливо в данной ситуации.

Напомним, в этом поединке Шахтеру на пятой добавленной минуте удалось вырвать победу – отличился Манор Соломон, который незадолго до этого появился на футбольном поле.

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